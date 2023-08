Het Europese geneesmiddelenbewakingscomité PRAC onderzoekt nader wat het medicijn valproaat tegen bipolaire stoornis of epilepsie voor effect heeft op kinderen van vaders die het in de drie maanden voor de bevruchting gebruikten. Het middel wordt ook weleens gebruikt tegen migraine. De toepassing zou mogelijk schadelijk zijn voor het kind. De kans op ontwikkelingsstoornissen in de hersenen (zoals autisme) lijkt iets hoger.