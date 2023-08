In het Gelderse dorpje Ommeren, dat bij de gemeente Buren hoort, worden in een groot meer 26 natuureilandjes aangelegd. Op een aantal van de eilandjes komen maximaal 23 vakantiehuisjes te staan, die helemaal zelfvoorzienend zullen worden. De andere eilanden zijn juist niet toegankelijk voor mensen zodat de natuur zich daar rustig kan ontwikkelen. De gemeente Buren is akkoord met het plan Natuureilanden van zandwinner K3Delta.