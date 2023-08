De dood van een 60-jarige cliënt van een zorginstelling in Groesbeek bij Nijmegen was volgens de politie niet het gevolg van een misdrijf. Dat is gebleken uit een onderzoek dat de politie instelde, omdat er zondag kort voor de dood van de man een conflict was tussen cliënten van instelling Kemnade Werkenrode. Enige tijd na dat conflict overleed de man in zijn kamer in de instelling.