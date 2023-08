Trump wil maandag aantonen dat aanklacht Georgia onterecht is

De Amerikaanse voormalige president Donald Trump heeft op Truth Social aangekondigd dat hij maandag zal aantonen dat de aanklacht tegen hem in Georgia onterecht is. „Er zal een complete naamzuivering komen”, schrijft hij op zijn eigen sociale netwerk. Trump is aangeklaagd door Georgia omdat hij in 2020 heeft geprobeerd de uitslag van de presidentsverkiezingen terug te draaien, maar de oud-president beweert dat een nieuw „gedetailleerd” rapport bewijst dat er juist door de Democraten is gefraudeerd en dat hij dus correct heeft gehandeld.