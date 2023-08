Tbs’er Kendrick M. (32), die tijdens zijn verlof ontsnapte en wordt verdacht van poging tot moord op een 27-jarige vrouw, blijft vastzitten. Dat besloot de rechtbank van Utrecht dinsdagmiddag tijdens een voorbereidende zitting. M. was niet aanwezig in de rechtszaal. Het slachtoffer volgde de zaak via een videoverbinding en werd bijgestaan door een vriendin en Slachtofferhulp.