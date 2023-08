Luchtvaartmaatschappij Ryanair moet 400 euro betalen aan passagiers die afgelopen najaar vertraging opliepen omdat een steward te veel alcohol had gedronken. Claimorganisatie EUclaim diende het verzoek in namens 26 gedupeerde passagiers en heeft het geld inmiddels ontvangen van de vliegtuigmaatschappij. Dinsdag maakt EUclaim de eerste helft van de compensatie over aan de passagiers, zegt een woordvoerder.