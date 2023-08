De Belarussische president Aleksandr Loekasjenko wil weer in contact komen met buurland Polen. „Het is noodzakelijk dat we weer met de Polen praten”, aldus de autoritair regerende leider die bondgenoot is van de Russische president Poetin en wiens land een unie met Rusland is aangegaan. Loekasjenko wil dat zijn premier (Roman Golovtsjenko) met Warschau gaat bellen.