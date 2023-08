Bij een aanslag op een militaire bus in het oosten van Syrië zijn volgens waarnemers zeker 23 doden gevallen. De aanslag werd volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten in de provincie Deir al-Zor gepleegd door leden van de soennitische terreurbeweging Islamitische Staat (IS). Meer dan tien militairen zijn gewond geraakt.