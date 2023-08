Vanwege de grote brand in een Albert Heijn in Haarlem zijn meerdere huizen in vier straten ontruimd. Een woordvoerder van de brandweer kon niet direct zeggen om hoeveel woningen het gaat, maar schat ongeveer vijftig. Er zijn geen gewonden gevallen door de brand. Twee medewerkers van de winkel zijn door ambulancepersoneel nagekeken omdat ze rook hebben ingeademd.