Apeldoorn onderzoekt gang van zaken rond ballaststenen ProRail

Apeldoorn gaat onderzoeken of binnen de gemeentelijke organisatie de juiste procedures zijn doorlopen rondom de opslag van ballaststenen van spoorbeheerder ProRail. De stenen lagen op een braakliggend terrein in de wijk Kanaal Zuid, maar volgens het bestemmingsplan mocht dat niet. Ook vroeg de aannemer die met de stenen zou werken geen vergunning aan om de locatie als depot te mogen gebruiken, schrijft burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn donderdag in een brief aan de gemeenteraad.