Klanten van Rabobank hebben donderdag last van een storing bij de bank, bevestigt een woordvoerder. Hij meldt dat er een technisch probleem is, waardoor klanten problemen ervaren met onder meer de app van Rabobank en iDEAL. Wat er precies aan de hand is en hoeveel mensen er last van hebben, is niet duidelijk. „We doen er alles aan om de storing zo snel mogelijk te verhelpen.”