SoftBank en Nikon zakken op lagere Japanse beurs

SoftBank en Nikon behoorden woensdag tot de grootste dalers op de aandelenbeurs in Tokio. De grote Japanse techinvesteerder SoftBank, die onder andere belangen heeft in maaltijdbezorger DoorDash en webwinkelconcern Alibaba, leed afgelopen kwartaal opnieuw een miljardenverlies. Analisten en beleggers hadden echter op winst gehoopt. Het investeringsfonds Vision Fund van het bedrijf boekte wel voor het eerst in zes kwartalen weer een positief resultaat.