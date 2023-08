CNN: westerse briefings Oekraïens tegenoffensief „ontnuchterend”

De informatie die westerse bondgenoten krijgen over het Oekraïense offensief tegen de Russen is volgens CNN weinig rooskleurig. Het is moeilijk voorstelbaar dat Kyiv snel grote terreinwinst zal boeken, zeggen vier hoge functionarissen die aanwezig waren bij militaire briefings van Amerikaanse commandanten die Oekraïners trainen in Europa. Het Amerikaanse congreslid Mike Quigley noemde de informatiebijeenkomsten „ontnuchterend”.