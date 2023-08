De Britse kiescommissie heeft gemeld dat het in oktober 2022 het doelwit is geweest van cyberaanvallen. Op X, voorheen Twitter, schreef de commissie dat „vijandige actoren actief waren” en dat die „toegang hadden tot e-mails, controlesystemen en kiezersregisters”. Wie de „vijandige actoren” zijn, is niet bekend.