Sinds het begin van de metingen was er nooit eerder een maand zo heet als de voorbije maand juli. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Juli was wereldwijd gemiddeld 0,33 graad warmer dan de vorige recordmaand, juli 2019. Juli was ook 0,72 graad warmer dan het gemiddelde voor die maand tussen 1991 en 2020.