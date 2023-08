Wereldjamboree in Zuid-Korea ingekort als gevolg van tyfoon

De organisatie van de Wereldjamboree in het Zuid-Koreaanse Saemangeum heeft laten weten dat het evenement wordt ingekort. Het zou tot zaterdag duren, maar slecht weer, met name de waarschuwing over de komst van een tyfoon, betekent volgens de organisatie dat alle deelnemers eerder dan gepland moeten vertrekken. De deelnemers moeten het terrein van de Wereldjamboree verlaten en worden naar de hoofdstad Seoul gebracht waar de Zuid-Koreaanse overheid voor opvang zorgt. In Seoul wordt een alternatief programma voor het evenement georganiseerd en de sluitingsceremonie van het evenement is volgens de planning op 11 augustus.