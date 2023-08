In de Oekraïense hoofdstad Kyiv is het Sovjetembleem van een hamer en sikkel op een belangrijk nationaal monument zondag vervangen door het Oekraïense nationale wapen, de drietand. De installatie van de drietand begon zaterdag, maar moest meerdere keren worden stilgelegd door slecht weer of omdat de werklieden moesten schuilen wanneer het luchtalarm afging.