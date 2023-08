De vijf Nederlanders met wie zaterdagochtend geen contact te krijgen was na noodweer in Slovenië, zijn inmiddels terecht. Dat laat een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdagavond weten. Het ministerie zoekt nog contact met enkele Nederlanders in het gebied, aldus de woordvoerder, die daarbij geen exact aantal noemt. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse gewonden gevallen.