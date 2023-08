Met een Spaanse evacuatievlucht is nog een Nederlander vertrokken uit Niger. De Nederlander stond voor het vertrek in nauw contact met ambassadeur Paul Tholen in Niamey, zo meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag op een webpagina die is gewijd aan de staatsgreep in het Afrikaanse land. Donderdag werd al duidelijk dat woensdag in totaal negentien Nederlanders die in Niger verbleven met verschillende vluchten waren vertrokken.