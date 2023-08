Rusland meldt kolossale Oekraïense verliezen tijdens offensief

Het Russische ministerie van Defensie schat dat Oekraïne in het in juni ingezette tegenoffensief minstens 43.000 militairen heeft verloren doordat zij gesneuveld of gewond zijn geraakt. Volgens het ministerie slaat dit cijfer enkel op verliezen aan of dicht bij het front in de maanden juni en juli. Verliezen aan de kant van buitenlandse huurlingen, of gewonden die naar buitenlandse ziekenhuizen zijn overgebracht, zijn volgens Moskou buiten beschouwing gelaten.