De wereldwijde voedselprijzen zijn in juli voor het eerst in drie maanden gestegen, zegt de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). Extreem hoge temperaturen in Zuid-Europa en zware regenval in China zorgen voor tegenvallende oogsten. Ook het verlopen van de zogeheten graandeal afgelopen maand zorgde voor prijsstijgingen.