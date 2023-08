De Waddenvereniging is „blij en opgelucht” dat het gehavende schip Fremantle Highway veilig naar de Eemshaven is gebracht. De Waddenzee is daarmee „ontsnapt aan een grote milieuramp”, concludeert de vereniging. Die blijft zich wel „grote zorgen maken” over de scheepvaart ten noorden van de Waddeneilanden. Die blijft risico’s met zich meebrengen voor natuur en milieu.