Wakker Dier heeft vier zuivelproducten genomineerd voor de titel ‘Stalmelk Stiekemerd’. De organisatie wil met de verkiezing aandacht vragen voor koeien die nooit buiten in de wei komen. Hun melk wordt volgens Wakker Dier verwerkt in relatief goedkope gemengde stromen. „Alle genomineerde A-merken verwerken deze stromen in hun producten”, stelt de dierenrechtenorganisatie. Die maakt op 22 augustus de ‘winnaar’ bekend.