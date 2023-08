In China is de afgelopen dagen de zwaarste regenval gemeten sinds met het meten werd begonnen 140 jaar geleden. Het meteorologisch instituut in Beijing berichtte dat het record uit 1891, met de regens in de regio Beijing is verbroken. Tijdens veertig uren van noodweer is even ten noorden van Beijing 744,8 millimeter regen gevallen. Dat is 135,8 millimeter meer dan in 1891 werd gemeten.