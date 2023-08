Het aantal speciale aanbiedingen van vleesvervangers in de supermarkten stagneert al sinds 2021, terwijl de hoeveelheid reclameacties met vlees in het afgelopen jaar juist steeg. Dat zegt dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier, die de folders van de winkels structureel napluist. Het aantal vleesaanbiedingen is in 2022, na een eerdere daling, met 9 procent gestegen.