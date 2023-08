Polen en Oekraïne roepen elkaars ambassadeur op het matje

Polen heeft de Oekraïense ambassadeur in de Poolse hoofdstad Warschau ontboden in verband met „uitspraken van de Oekraïense autoriteiten”. Dat schrijft het Poolse ministerie voor Buitenlandse Zaken op X, het voormalige Twitter. In het bericht staat niet over welke uitspraken het precies gaat. Eerder dinsdag moest de Poolse ambassadeur zich in Oekraïne al verantwoorden vanwege Poolse uitspraken. De Poolse premier spreekt online schande van die Oekraïense actie.