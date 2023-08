Janna kwam onrustig en enigszins gejaagd de spreekkamer binnen. Op blote voeten. Zij had mij nodig en wel nu. Ik zou haar namelijk kunnen bevrijden, verlossen. „Waarvan dan?” vroeg ik haar. „Van een diagnose die een psychiater op haar had geplakt”, was het antwoord. Sinds die diagnose zou haar leven tot stilstand zijn gekomen.