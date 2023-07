Waarheid in Harvard en Antrim Street

„Nadat God ons veilig in New England had gebracht, en we onze huizen hadden gebouwd, voorzieningen hadden getroffen voor ons levensonderhoud, geschikte plaatsen hadden opgericht voor het dienen van God, en de burgerlijke overheid hadden gevestigd, was een van de volgende dingen waar we naar verlangden en naar zochten, het bevorderen van kennis en om dat te bestendigen voor het nageslacht; bezorgd dat we waren om een ongeleerde bediening na te laten aan de kerken, wanneer onze huidige predikanten in het stof zullen liggen.”