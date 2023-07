Het aandeel Heineken ging maandag fors onderuit in de AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam. De bierbrouwer verlaagde zijn verwachting voor het hele jaar na tegenvallende resultaten in de eerste helft. Het bedrijf verkocht ook minder bier, maar dankzij prijsverhogingen nam de omzet wel toe. De nettowinst daalde echter vanwege hogere kosten. Daarop werd Heineken 8 procent lager gezet door beleggers op het Damrak.