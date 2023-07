Oekraïne gaat deze week in overleg met de Verenigde Staten over het afgeven van veiligheidsgaranties aan Kyiv, in afwachting van de voltooiing van het toetredingsproces tot de NAVO. Dit zei de stafchef van president Volodymyr Zelensky zondag. De bijeenkomst wordt volgens The Wall Street Journal op 5 en 6 augustus in Jeddah in Saudi-Arabië gehouden.