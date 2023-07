De voormalige leider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, krijgt na een jaar van eenzame opsluiting huisarrest. Dat meldt het Myanmarese kanaal van de Britse omroep BBC. De Nobelprijswinnares zat vast sinds de militaire staatsgreep in Myanmar in 2021. Donderdag werd ze alvast overgebracht naar een overheidsgebouw in de hoofdstad Naypyidaw.