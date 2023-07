De burgemeesters van de zeven gemeenten in de regio Parkstad rond Heerlen en Valkenburg tekenen bij minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid beroep aan tegen het Regionaal Beleidsplan Politie 2024-2027 (RBP). De burgemeesters maken zich grote zorgen over de nu al te kleine capaciteit van de politie. „De bodem is al bereikt. Nog meer politiecapaciteit inleveren, is niet te doen,” aldus burgemeester Roel Wever van Heerlen.