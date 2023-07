BBB-leider Van der Plas wil geen premier worden

Caroline van der Plas van BBB wordt geen minister-president als haar partij de Tweede Kamerverkiezingen in november wint. Dat zegt ze in een interview met De Telegraaf. Ze hoopt nog deze week iemand anders naar voren te schuiven voor het premierschap. Het zou gaan om iemand met „internationale ervaring”. " Als hij of zij ’ja’ zegt, is de keuze voor mij makkelijk: dan word ik geen premier”, aldus Van der Plas. Mocht de beoogde kandidaat, die op plek twee van de lijst moet komen, toch nee zeggen, dan gaat Van der Plas haar keuze „heroverwegen”.