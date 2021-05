Boerenvoorvrouw Caroline van der Plas is strijdbaar maar geen streber

Opkomen voor boer en platteland. Met dat doel nam Caroline van der Plas (53) –opvallende verschijning in stoer, zwart leren jasje– op 18 maart haar zetel in de Tweede Kamer in. Al snel ontdekte de struise inwoner van Deventer nóg een actiepunt dat uitstekend bleek te passen bij haar BoerBurgerBeweging: het opschudden van de politieke cultuur. „Waarom doen we aan het Binnenhof zó ingewikkeld? Mensen, dit kan toch allemaal veel efficiënter?”