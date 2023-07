Delegaties van 49 Afrikaanse landen zijn donderdag en vrijdag aanwezig bij de tweede Rusland-Afrika-top in de Russische stad Sint-Petersburg. Er zal daar onder meer worden gesproken over de oorlog in Oekraïne. Vrijdag ontmoet president Vladimir Poetin onder anderen de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi en de Ethiopische premier Abiy Ahmed.