Er is nog geen olie gelekt van de Fremantle Highway, het vrachtschip waarop al sinds middernacht brand woedt. Een zogeheten oliebestrijdingsvaartuig van Rijkswaterstaat is in de buurt om eventueel vrijgekomen olie direct te kunnen opruimen, maar „dat is tot op heden gelukkig niet het geval”, laat de Waddenvereniging rond 18.00 uur weten.