FAO: toename honger niet door te weinig voedselproductie

Een herder leidt zijn kudde in een vallei bij Sana’a in Jemen. Door de mislukte graandeal met Rusland dreigt in veel landen –die net als Jemen in grote mate van Oekraïens graan afhankelijk zijn– voedselonzekerheid, waarschuwt de VN-secretaris-generaal, António Guterres. beeld EPA, Yahya Arhab