Politie Oostenrijk in actie tegen rechtsextremisten

De Oostenrijkse politie heeft in het land tientallen huiszoekingen verricht en 36 mensen voor verhoor meegenomen in een actie tegen „een staatsgevaarlijke vereniging” die zich Bundesstaat Preussen noemt. De leden worden ervan verdacht pogingen te ondernemen „om het openbaar bestuur plat te leggen”, berichtte de krant Kronen Zeitung. De Bundesstaat Preussen wordt in verband gebracht met de rechtsextremistische beweging Reichsbürger in Duitsland.