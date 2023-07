Treinen die over viaduct Zuidweg op de hogesnelheidslijn (HSL) bij Rijpwetering (Zuid-Holland) rijden, kunnen waarschijnlijk tot in 2025 niet de maximale snelheid rijden, meldt ProRail. Wegens constructiefouten in het viaduct rijden treinen daar al enige tijd 80 kilometer per uur, terwijl ze eigenlijk 300 kilometer per uur zouden rijden.