De Belgische volksjury in het proces van de terreuraanslagen van 22 maart 2016 op het nationale vliegveld in Zaventem en in het metrostation Maalbeek in Brussel doet naar verwachting dinsdagmiddag uitspraak. Dat bevestigt een woordvoerder van het assisenhof aan Belgische media. De jury heeft slechts achttien dagen nodig gehad om tot een oordeel te komen over de schuld of onschuld van de tien verdachten.