Rusland heeft in de nacht van maandag op dinsdag een droneaanval uitgevoerd op Kyiv. Dat meldt Serhi Popko, het hoofd van het militaire bestuur in de Oekraïense hoofdstad, op Telegram. Volgens Popko zijn er geen gewonden gevallen en bleef de schade beperkt. Ook in andere plaatsen in het midden en noorden van Oekraïne waren droneaanvallen. Ondertussen beweert Rusland een Oekraïense droneaanval te hebben afgeslagen.