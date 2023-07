Volgens de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken heeft Rusland de oorlog tegen Oekraïne al verloren. Het doel was om Oekraïne van de kaart te vegen, om zijn onafhankelijkheid en soevereiniteit uit te wissen en het land op te nemen in Rusland, aldus de bewindsman: „Dat is al lang geleden mislukt.”