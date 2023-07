„We bestaan bij de gratie van de nood in de wereld. En de vraag is of dat een feestje waard is”, zegt ZOA-directeur Chris Lukkien. En dus was er twijfel of vijftig jaar ZOA wel gevierd moest worden. De dankbaarheid gaf de doorslag om toch aandacht te geven aan het jubileum. Een gesprek over kindsoldaten, slapeloze nachten en lichtpuntjes in een gebroken wereld.