Gevaarlijke hersenvliesontsteking snel aangetoond met nieuwe test

Een snelle diagnose is bij dit soort levensbedreigende ontstekingen van groot belang. „Eerder duurde het vaak lang voordat hersenvliesontsteking kon worden vastgesteld, wat ertoe leidde dat adequate behandeling soms te laat werd gestart”, legt Amsterdam UMC uit.

De in Amsterdam ontwikkelde test geeft snel een uitslag door de concentratie van het zogeheten CRP-eiwit in hersenvocht te meten. Dat eiwit blijkt een zeer betrouwbare indicator voor de ziekte, die ook wel meningitis wordt genoemd en gemiddeld een op de zes patiënten fataal wordt.

Het hersenvocht voor de test kan worden afgenomen via een ruggenprik. Dat kan doordat het ruggenmerg en de hersenen met elkaar in verbinding staan. Een halfuur na de afname kan de uitslag al binnen zijn. Groot voordeel is dat ziekenhuizen hiervoor een apparaat kunnen gebruiken dat normaal gesproken het CRP-eiwit in bloed meet. Dat wordt vaak gedaan om andere bacteriële infecties aan te tonen. Onderzoeker en neuroloog Matthijs Brouwer noemt dat „een enorme winst”.

Uit het onderzoek bleek dat alle patiënten met bacteriële meningitis een verhoogde CRP-concentratie in hun hersenvocht hadden. Slechts één onderzochte patiënt had een verhoogde CRP-waarde zonder meningitis. Ook aanvullend onderzoek in Denemarken leverde goede resultaten op.

Betaalbaar is de test ook: de kosten bedragen 3 tot 5 euro per stuk.