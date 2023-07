Veel vakantieverkeer en files in onder meer Frankrijk

Zaterdagmorgen stond er in totaal zeker 855 kilometer file op de belangrijkste vakantieroutes in Frankrijk. Dat is iets minder dan vrijdag, toen het om 900 kilometer ging. Voor veel Fransen begint dit weekend de zomervakantie en velen trekken naar de kust of naar de bergen. Volgens Franse verkeerswaarnemers neemt de verkeershinder sinds het begin van de middag af en rond 13.00 uur stonden er nog files met een totale lengte van 534 kilometer.