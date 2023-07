De spreidingswet asielzoekers moet snel worden ingevoerd en dus door de Tweede Kamer worden behandeld, ook al is het kabinet demissionair. Daarvoor pleit het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in een brief aan staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken). Met die wet kan het „grote tekort” aan opvangplekken structureel worden opgelost, schrijft het COA.