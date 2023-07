Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is teleurgesteld over het besluit van de voorzieningenrechter om de pauzeknop niet in te drukken als het gaat om het plan van demissionair zorgminister Ernst Kuipers om de kinderhartchirurgie te centraliseren. Kuipers wil dat operaties aan aangeboren hartafwijkingen straks nog maar op twee plekken mogelijk zijn.