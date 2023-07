Er zit een „weeffout” in de stoppersregeling voor piekbelasters (Lbv+), die het Rijk op 3 juli heeft opengesteld. Daardoor vallen met name verouderde kalverbedrijven op de Veluwe en in de Gelderse Vallei buiten de boot. Dat zegt Steven van Westreenen, directeur van adviesbureau VanWestreenen uit Lunteren.