SĀO PAOLO (ANP/AFP). Brazilië registreerde in 2022 meer dan acht verkrachtingen per uur, een recordaantal voor het land met zo’n 200 miljoen inwoners. Meer dan 60 procent van de slachtoffers was jonger dan 14 jaar, volgens een rapport van het Braziliaanse Forum van Openbare Veiligheid (FBSP).