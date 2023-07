Ruim vijf jaar woonde en werkte Albert Groothedde in Jeruzalem voor het Centrum voor Israëlstudies (CIS). Vooral om te „luisteren” naar de Joden en hun pijn. Hoewel, soms was er meer dan alleen luisteren. „Wat was Jezus thuis in de traditie!” verzuchtte een rabbijn tijdens een gezamenlijke Bijbelstudie.